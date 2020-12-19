شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد يدعو الأندية لتشكيل الروابط بداية يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

وأضاف مجاهد أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.