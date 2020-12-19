شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: تشيلسي غير نادم لرحيل ديكلان رايس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أنه لا يوجد أي ندم في ستامفورد بريدج على رحيل ديكلان رايس، عندما كان شابا يافعا بعد انضمام لاعب الوسط إلى وست هام يونايتد ليصبح لاعبا بارزا هناك.
وخاض رايس، الذي أصبح أساسيا في تشكيلة إنجلتر بقيادة جاريث ساوثجيت، جميع مباريات الدوري الموسم الماضي مع وست هام، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه قد يعود إلى تشيلسي مقابل 70 مليون إسترليني الشهر المقبل. وقال لامبارد، قبل مواجهة وست هام، يوم الإثنين المقبل، إن رايس يستحق ما وصل إليه، بفضل أدائه الرائع في ستاد لندن.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد: تشيلسي غير نادم لرحيل ديكلان رايس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.