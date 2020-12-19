شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: شيكابالا لو انضم للأهلي في 2005 كان سيكون في مكانة كروية مختلفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، إن شيكابالا، نجم الزمالك الحالي، لاعب موهوب ولديه قدرات فنية عالية جدا، وكان يتمنى انضمامه للأهلي عام 2005 فور عودته من اليونان.
أضاف النحاس في تصريحات متلفزة، شكيابالا كان سيكون في مكانة كروية مختلفة عما هو عليه الآن، حال انضمامه للأهلي في جيل أبوتريكة، نظرا لأن هذا الجيل صاحب قدرات عالية جدا.
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