شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يكشف رسالة جوزيه للزئبقي محمد بركات قبل اعتزاله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عماد النحاس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن الحديث الذي دار بين مانويل جوزيه، الأسطورة البرتغالية للأهلاوية، ومحمد بركات، نجم المارد الأحمر السابق، قبل اعتزاله الكرة.
وقال النحاس، إن المدرب البرتغالي، أكد للنجم الزئبقي محمد بركات، أنه يستطيع للاستمرار في الملاعب حتى سن الأربعين نظرا لما يقدمه من أداءا مميزا داخل المستطيل الأخضر.
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