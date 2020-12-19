مدرب شيفيلد يونايتد يقترب من الرحيل بسبب سوء النتائج في «البريميرليج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد، إنه سيستقيل من منصبه فقط إذا اعتقد أنه أفضل قرار للنادي. ولا يزال شيفيلد يونايتد في ذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان شيفيلد مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله المركز التاسع في نهاية الموسم بعد عودته لدوري الأضواء. لكن الخسارة 3-2 على أرضه مساء الخميس الماضي أمام مانشستر يونايتد جمدت رصيده عند نقطة واحدة من 13 مباراة.
وقال وايلدر للصحفيين في رده على سؤال بشأن رحيله في حال عدم تحسن الوضع: سأفعل ذلك فقط في حال اعتقدت أنه القرار المناسب لشيفيلد يونايتد. هذه الحالة الوحيدة التي سأفعل فيها ذلك.
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