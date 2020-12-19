شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس: لا نمانع في إعادة مباراة منتخب مصر حال موافقة كاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ماهر الكنزاري، المدير الفني لمنتخب شباب تونس، إنه يتمنى الشفاء العاجل للاعبي منتخب مصر ومدربهم الكابتن ربيع ياسين.

وأكد الكنزاري في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «نحن تواجدنا في المباراة اليوم وكنا جاهزين لخوض المباراة ولكن اللجنة المنظمة هي من رفضت».

وتابع:«لا نمانع في إعادة مباراة مصر حال موافقة الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة بعد تظلم منتخب مصر».