شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلي يحتاج لمهاجم سوبر رغم تألق محمد شريف لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق، إن النادي الأهلي سيستفيد بطرقتين مختلفتين من خلال تواجد المهاجم محمد شريف العائد لصفوف الفريق الأحمر بعد إنتهاء إعارته من نادي إنبي خلال الموسم المنصرم.

وأضاف إسماعيل خلال تصريحات متلفزة، أن الطريقة الأولى التي تفيد الأهلي من خلال تسجيل محمد شريف للأهداف، والثانية عن طريق تحركاته المثالية داخل وخارج منطقة الجزاء والتى تتيح لزملائه تسجيل أهداف. وأكد، أن النادي الأهلي يحتاج لمهاجم قوي بجانب محمد شريف خاصة في لقاءات دوري أبطال أفريقيا.