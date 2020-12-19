شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُسلم ورثة "أجوجو" 53 ألف يورو بسبب أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت إدارة الكرة بنادى الزمالك بتسديد 53 ألف يورو إلى محامى الراحل الغانى أجوجو، نجم منتخب غانا والزمالك السابق الذى وافته المنية فى 22 أغسطس من العام الماضى، حيث أقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بأحقية ورثة اللاعب الغانى فى تلك القيمة المالية من الزمالك لتقوم إدارة الكرة بالنادى بسدادها.

وأوضح مصدر مسئول بالزمالك لـ ”الخليج 365” أن تحويل تلك الأموال جاء لفك حظر القيد الذى فرضه الفيفا عند قيام النادى بطلب البطاقة الدولية للثنائى التونسى حمزة المثلوثى والمغربى حميد أحداد حيث قام الجهاز الإدارى للقلعة البيضاء بإنهاء كافة الإجراءات، بتحويل المبلغ والتواصل مع محامى اللاعب وتم الحصول على خطاب من المحامى إلى الفيفا يفيد بسداد المبلغ واستلامه وبناءً عليه تقرر رفع القيد فى توقيته وتم قيد المثلوثى إفريقيا ومحليًا وقيد أحداد محليًا حيث جاء الأمر بالتواصل بين الجهاز الإداري للزمالك مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع الاتحاد الدولي ووصلت بطاقة المثلوثي في موعدها وتم قيده بقائمتي الزمالك المحلية والأفريقية بينما تعطلت بطاقة أحداد لوجود إجراءات مختلفة ثم وصلت بعد 48 ساعة وتم قيده محليا وشارك مع الفريق الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك، بقيادة جايمى باتشيكو، لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو الزمالك، إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية، والذى سيستهل الأبيض مبارياته خلال تلك البطولة بمواجهة جازيل بطل تشاد، يوم الأربعاء المقبل، على أن تقام مباراة العودة فى القاهرة أيضًا يوم 5 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، إن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بإنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهوا ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وإن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك 21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم فى مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.