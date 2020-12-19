شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يتعاهدون على تصحيح المسار أمام النجم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على استعادة المسار الصحيح بعد تلقى هزيمتين متتاليتين في الدورى العام، أمام الزمالك ووادى دجلة، ووعد اللاعبون الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، ببذل قصارى جهدهم في مباراة النجم الساحلى بذهاب دور الـ 32 في كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية مستغلين عامل الأرض.

واطمئن عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، على لاعبي الفريق بعد المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعبون، والتي جاءت نتائجها سلبية لجميع اللاعبين، وذلك عقب ثبوت إصابة سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق بفيروس كورونا مما أدى إلى غيابه عن مباراة وادى دجلة الأخيرة بالدورى، حيث تم خضوع اللاعب للعزل الصحى وفقاً للبروتكول الطبي المتبع.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب على دراسة عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الساحلى قبل اللقاء المرتقب.

وكان المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة النحاس لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

فى سياق متصل، أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، إصابته بفيروس كورونا، وكان الجزيرى قد غاب عن مباراة المقاولون ووادى دجلة، والتى جمعت الفريقين الأربعاء الماضى على استاد السلام وانتهت بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف، حيث خضع اللاعب لمسحة طبية وأكدت نتيجتها إصابته بالفيورس التاجى.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل، بينما يعود محمد سمير إلى التشكيل الأساسى عقب تعافيه من إصابة الشد فى السمانة، والتى أبعدته عن المشاركة مع المقاولون منذ بداية الموسم الجارى مع ذئاب الجبل.