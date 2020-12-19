شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد غزل المحلة يستقبل مواجهة الفلاحين مع الطلائع بالجولة الرابعة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فى حكم المؤكد أن يستقبل ستاد غزل المحلة مباراة الفلاحين مع طلائع الجيش المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام بعد أن تم الانتهاء من تجهيز الملعب قبل مواجهة الاهلى بالجولة الثانية للدوري، ولكن تسبب ضيق الوقت فى عدم الحصول على الموافقة الامنية لإقامة مباراة حامل لقب الدوري هناك ليتم إرجاء إستضافة ستاد غزل المحلة للمباريات المقبلة حيث يخوض الفلاحين اللقاء القادم أمام انبى بالجولة الثالثة للمسابقة والمقرر له الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد بتروسبورت ثم يخوض الجولة الرابعة مع الطلائع على ملعبه.

وفى وقت سابق ، وجه حسام عزو، نائب رئيس غزل المحلة، الشكر لإدارة النادى الأهلى لموافقتها على نقل مباراة الفريقين بالدورى لملعب الأهلى والسلام، وقال حسام عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أكرر.. لم نتعاقد مع صفقات قوية، ولكن خالد عيد المدير الفنى للفريق طلب التعاقد مع لاعيبة جعانة كورة لتقدم إضافات للفريق".

وأضاف عزو، "مواجهة الأهلى صعبة ولكن فوز المحلة حق وطموح مشروع لنا، ونشكر إدارة الأهلى على موافقتها على طلبنا بنقل المباراة لاستاد الأهلى والسلام، خاصة أن لجنة المسابقات كانت متعجلة للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة باستاد غزل المحلة منذ الاثنين الماضى والملعب لم يكن جاهزاً، والوقت سرقنا فخطابنا مسئولى الأهلى بتبديل المباراتين بحيث تلعب مباراة الدور الأول فى القاهرة والدور الثانى فى المحلة وعلى الفور وافق مسئولو الأهلى ".

وأعلن حسام عزو،توصل ناديه لاتفاق مع إمام عاشور لاعب الزمالك لتسوية مستحقات ناديه لدى اللاعب خلال الفترة المقبلة قائلا "والد إمام عاشور تواصل معنا منذ أسبوع وطلب تسوية مستحقات نجله لدى النادى ورحبنا على الفور لأن اللاعب فى النهاية ابن غزل المحلة".

وأضاف حسام عزو، "وصلنا والد إمام عاشور بالمدير المالى ووعد بدفع المليون جنيه المتبقية على نجله للنادى بمجرد وصول دفعة مالية له ووافقنا على التسوية بين الطرفين بهذا الشكل".

وتابع نائب غزل المحلة، "إسماعيل يوسف وإحمد جلال بيتواصلوا معنا، ومش قلقانين على فلوسنا لدى الزمالك ولم نتواصل مع اللجنة المعينة حالياً، لدينا قسط واحد فقط لم يسدده الزمالك من صفقة إمام عاشور وهو مستحق الدفع فى يناير المقبل، وبالتالى لم نتحدث الآن وننتظر الموعد المناسب ونثق فى مسئولى الزمالك بتسديده فى موعده".