شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لن نترك منتخب الشباب حتى لو تطلب الأمر التصعيد للمحكمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تم اختيارها من قبل "فيفا" لإدارة اتحاد الكرة، إنهم مستمرون في عملهم حتى 31 يناير المقبل، مضيفاً :"نتواصل مع كل أجهزة الدولة المصرية ووزارة الرياضة والجهات المعنية للخروج بشكل مُرضٍ، فنحن مقبلون على ذكرى 100 سنة لاتحاد الكرة وسيكون أفضل وجود مجلس حينها".

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية في تصريحات تليفزيونية "تواصلت مع بعثة المنتخب في تونس والقرار بخصوص مباراة تونس لم يُسحم حتى الآن وتقدمنا باحتجاج حتى لو تطلب الأمر التصعيد للمحكمة الدولية".

وقدم الدكتور جمال محمد على رئيس بعثة المنتخب الوطنى للشباب المتواجدة حاليا فى تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التى كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك فى ظل تضارب نتائج المسحات التى أجريت لعدد من لاعبى الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.