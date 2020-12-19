شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يعود أمام سيراميكا بعد غيابه عن موقعة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لتدعيم صفوف فريقه في مباراته ضد سيراميكا بالجولة الرابعة للدوري يوم 27 ديسمبر الجاري، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد الزمالك بالجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الزمالك مساء الخميس الماضى بعد حصوله على الطرد في مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الافتتاحية للدوري.

وتم تأجيل مباراة بيراميدز في الجولة الثالثة بسبب ارتباطه بمواجهة الاتحاد الليبي في دور الـ32 الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أخطر نادي بيراميدز، بأن مواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الإسكندرية، أوضح المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تلقى إخطارا من الكاف يؤكد فيه إقامة لقاء الذهاب في الإسكندرية يوم ٢٢ ديسمبر الجاري بسبب الظروف الحالية في ليبيا.

كما شدد هانى سعيد على أن المباراة باستاد الإسكندرية في الخامسة مساء، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.

فيما اقتسم بيراميدز مع الزمالك، نقاط المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما حصد بيراميدز أول نقطة بالموسم الحالي، ليحتل المركز الـ 12 بجدول الترتيب.