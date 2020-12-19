شكرا لقرائتكم خبر عن أنتى تشاتيش: الأهلى أقوى من نهضة بركان المغربى.. وبيراميدز لا يحتاج إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح الكرواتى أنتى تشاتيش، المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز، فريق الأهلى بضرورة الحذر والتحضير والاستعداد جيدا قبل مواجهة نهضة بركان المغربي فى السوبر الافريقى، مؤكدًا أن الأهلى أقوى من بركان كفريق كرة.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة on time sport، أن الصفقات الجديدة لنادى بيراميدز لم تكن بتوصياتى وخسارة وجود الشناوى والمهدى وإكرامى فى نادى واحد ومن الصعب توقع الأفضل بينهم والمدرب الحالى سيختار أفضلهم ولم أتوقع ضم حارس جديد للفريق.

واستكمل الموسم الماضى عبد الله السعيد كان أفضل لاعب فى الدورى المصري وعلى بيراميدز البحث عن بديله من الآن، مضيفا أن غياب السعيد 8 مباريات عن التشكيل أثر سلبا على الفريق، والأهلى الأقوى طوال الموسم الماضى ويستحق اللقب ولكن الزمالك قوى وأفقدنا 6 نقاط الموسم الماضي وخسرنا من الزمالك وكنا الأفضل خاصة فى الإياب .

وتابع دربت منتخب كرواتيا لمدة عامين من 2015 حتى 2017 ، وكنت سعيد لوجود لوكا مودريتش وراكيتيش فى الريال وبرشلونة ولاعبين فى أكبر أندية أوروبا واخترت النجوم وكنت أقود المنتخب أوروبيا وخرجنا أمام البرتغال فى دور الـ 16 بعد وقت إضافي التى حصدت اللقب لاحقا حيث خسرت أمام كريستانو رونالدو فى أفضل حالاته فى اللحظات الأخيرة ،كما أننى تمكنت من قيادة المنتخب فى تصفيات كأس العالم حتى التأهل.

وواصل: "طريقة اللعب فى أوروبا مختلفة تماما عن اللعب فى مصر ولا بد من الدفع بالناشئين إلى ملاعب أوروبا لكسب مزيد من الخبرات أو من خلال المنتخب"، مضيفا أن منتخب كرواتيا تمكن من التأهل لنهائى كأس العالم بسبب خبرات اللاعبين فى أكبر الاندية بالاضافة إلى لعبهم فى المنتخب سويا والانسجام بعدها بخمس و6 سنوات.