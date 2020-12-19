شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ"عمرو أديب": تلاعب فى خطابات الفيفا والجناينى ممكن يرجع ومجاهد يمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك تلاعب فى خطابات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن تعيين اللجنة الثلاثية البديلة للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى.

وعلق الإعلامى أحمد شوبير على تعيين اللجنة الثلاثية لرئاسة اتحاد الكرة، قائلا، "أول إمبارح كان هناك خطاب للجنة الأولمبية المصرية، موجه لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية يشكر اللجنة ويؤكد أنه حصل تعديل، والأمور اتفهمت أن بدل ما هتكون اللجنة 5 أفراد هتبقى 3، لكن بعدها بحوالى 6 ساعات وفى نفس التاريخ، أتى خطاب أخر بتوقيع فاطمة سامورا بتوجه الشكر للجنة، وتؤكد أن اللجنة مشيت وهنرشحلكم لجنة جديدة، ومن هنا نقدر نفهم أن هناك أيادى لعبت فى هذا، وللعلم ترددت أسماء قديمة مثل جمال علام ومينفعش يدير الكرة المصرية وتم رفضها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "هناك تلاعب بالخطابات وتم التغيير فيها، والمهندس هانى أبو ريدة هو الأساس، وهانى فى الدوحة بيدير المنظومة الكروية المصرية من الخارج، والجنايني كان رئيس الاتحاد بجواب فيفا الساعة 1 والساعة 7 غيره بجواب".

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الجدل الدائر حول اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وقرر تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض. وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من جانب الفيفا يوجه فيه الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. وكلف الفيفا اللجنة الثلاثية بادارة شؤون الاتحاد حتى شهر يناير المقبل.

محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية الجديدة بالجبلاية هو مدير لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق وتولى مهمة مدير بطولة دوري أبطال أفريقيا ومدير كأس الأمم الأفريقية، أما أحمد عوض فهو رئيس لجنة الشباب السابق في النادى الأهلي.

وأبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التي حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل اعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.

كما وجه المهندس مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من : المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، كما وجه الفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن أعمالها في إدارة الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة.