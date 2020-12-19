شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يعود لقيادة غزل المحلة أمام انبى بعد تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة لقيادة ناديه بداية من مباراة انبى المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد بتروسبورت فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن قيادة الفلاحين فى أول مباراتين من المسابقة المحلية أمام سموحة ثم الاهلى واللتان قادهماً فنياً طارق غيدة المدرب العام للفريق.

فى سياق أخر ، أعلن حسام عزو، نائب رئيس غزل المحلة، توصل ناديه لاتفاق مع إمام عاشور لاعب الزمالك لتسوية مستحقات ناديه لدى اللاعب خلال الفترة المقبلة، وقال حسام عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "والد إمام عاشور تواصل معنا منذ أسبوع وطلب تسوية مستحقات نجله لدى النادى ورحبنا على الفور لأن اللاعب فى النهاية ابن غزل المحلة".

وأضاف حسام عزو، "وصلنا والد إمام عاشور بالمدير المالى ووعد بدفع المليون جنيه المتبقية على نجله للنادى بمجرد وصول دفعة مالية له ووافقنا على التسوية بين الطرفين بهذا الشكل".

وتابع نائب غزل المحلة، "إسماعيل يوسف وإحمد جلال بيتواصلوا معنا، ومش قلقانين على فلوسنا لدى الزمالك ولم نتواصل مع اللجنة المعينة حالياً، لدينا قسط واحد فقط لم يسدده الزمالك من صفقة إمام عاشور وهو مستحق الدفع فى يناير المقبل، وبالتالى لم نتحدث الآن وننتظر الموعد المناسب ونثق فى مسئولى الزمالك بتسديده فى موعده".

وكان إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك ، مهدداً بالحبس 3 سنوات بسبب تحريره شيكات مالية بدون رصيد لصالح نادى غزل المحلة من قيمة انتقاله لنادى الزمالك، حيث حصل نادى غزل المحلة على حكم واجب النفاذ ضد إمام عاشور بالحبس فى حال عدم سداده قيمة الشيكات.

وحصل نادى الزمالك على توقيع اللاعب إمام عاشور فى الموسم الماضي، وذلك لمدة 5 سنوات.