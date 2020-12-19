شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يجرى رابيد تيست اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم السبت فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الثانية والنصف ظهر الإثنين المقبل على استاد كلية الشرطة بالعباسية بالجولة الثالثة للمسابقة المحلية ، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة الإسماعيلى التى أقيمت عصر الخميس على ستاد الإسماعيلية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق ليحصد الانتاج أول نقطة له فى المسابقة بعد الخسارة من سيراميكا بالجولة الأولى للمسابقة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.