شكرا لقرائتكم خبر عن نائب اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا يكشف كواليس إلغاء مباراة مصر وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شفيق جراية نائب رئيس اللجنة الطبية بإتحاد شمال إفريقيا ، إنه وفقا للوائح الاتحاد الافريقى لا بد من وجود 16 لاعب على أن يكون الاحتاطيي 4 لاعبين وحارس مرمى ضمن قائمة منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال افريقيا فى تونس .

وأضاف هاتفيا من تونس في تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة on time sport ، إن لوائح الاتحاد الافريقي ملزمة بوجود 15 لاعب فى قائمة كل منتخب بشرط تواجد حارس مرمى على مقاعد البدلاء

وواصل منتخب مصر للشباب فى اليوم الأول جاءت نتائج 19 لاعب ايجابية باصابتها بفيروس كورونا ، وفى المباراة الثانية اليوم أمام تونس كان يوجد 16 عينة ايجابية و14 لاعب فقط جاهزون وهو أقل من العدد المسموح به حيث بات قوام المنتخب المصري غير مؤهل لخوض مواجهة تونس مضيفا نتائج مسحات كورونا للاعبى المنتخب ظهرت فى السابعة صباح اليوم ، وتم ابلاغ منتخب مصر بوجود 16 حالة ايجابية فى صفوفه فى السابعة مساء اليوم

وتابع : طبيب كاف قال لمراقب المباراة إن المنتخب المصري به حالتى إصابة كورونا والعدد المتبقى غير قانونى مضيفا كان هناك لاعب ضمن صفوف منتخب مصر اليوم مصابا بفيروس كورونا وتواجد واختلط بكل من فى الملعب.

وأتم : "لن يستطيع المنتخب المصري العودة من تونس الا بعد مرور فترة الحجر الصحي وهى 14 يوما للمصابين".

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" علي طلب اتحاد الكرة بعدم اعتماد نتيجة مباراة منتخب الشباب ونظيره التونسي بانسحاب الفراعنة واعتبار منتخب مصر خاسرا 3-0 ، بعد تقديم احتجاج للجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا بأن هناك 15 لاعباً عينتهم سلبية فى منتخب مصر للشباب، وأن هناك تعنتاً من قبل اللجنة الطبية بشمال أفريقيا، وأن الملفات الطبية الموجودة لدى اللجنة تفيد بسلبية عينة 15 لاعباً وأن عينة الكاف أثبتت ذلك.

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة، ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعدها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15، ليتم إلغاء المباراة رسميا واحتساب نتيجتها 3 / 0 لصالح منتخب تونس.

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.