شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: أقبل العمل فى الأهلى بأى منصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب إنه يتعامل مع إدارة محترمة على قدر المسئولية وتلبى طلباته موضحا إن لديه طموح وأهداف يسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة مؤكدا أنه كان له شرف التواجد على رأس القيادة الفنية لكل الأندية التي قام بتدريبها.

وتحدث النحاس خلال حواره على قناة "on time sports" مع الإعلامى سيف زاهر عن النادى الأهلى مؤكدا أن الأحمر بيته ويمثل شيئا مختلفا بالنسبا له موضحا أنه لن يملى طلباته على مسئولي القلعة الحمراء إذا ما احتاجوا لجهوده في أي وقت لافتا إلى أنه يقبل العمل في النادى الأحمر في أي منصب.

وكشف المدير الفني للمقاولون العرب أنه لم يتوقع الفوز الكبير على بطل جيبوتى بالدور التمهيدي من الكونفدارلية الأفريقية مشيرا إلى أنه أبلغ اللاعبين بين الشوطين بضرورة زيادة غلة الأهداف لصنع تاريخ في القارة السمراء.

أشاد عماد النحاس بالفرق الصاعدة حديثا لدوري الأضواء والشهرة خاصة سيراميكا والبنك الأهلى مؤكدا إنهم إضافة كبيرة للدوري وسيجعلون المسابقة تظهر بشكل أقوى نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتعوا بها.

واختتم المدير الفني للمقاولون العرب حديثه عن أداء اللاعبين في المباريات الكبيرة أمام الأهلى والزمالك مؤكدا أن تركيزهم يكون على قدر كبيرة من القوة مشيرا إلى أنه يدعم الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري.