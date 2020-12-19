شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقبل استقالة مازن مرزوق ويدعو الاندية لانتخاب رابطة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات القسم الأول برئاسة مازن مرزوق وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية ، أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.

تقدم مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، باستقالته رسميا من منصبه خلال الساعات الأخيرة، وأخطر بها وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية رسميا.