شكرا لقرائتكم خبر عن أنتى تشاتيش: رحلت عن بيراميدز بقرار الإدارة.. وصبحى وفتحى إضافة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرواتى أنتى تشاتيش ، المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز، تجربتي فى الدورى المصري 10 شهور وشعرت بالراحة داخل بيراميدز، وكونت صداقات كثيرة ومصر وطنى الثاني ، وسعيد بالفترة التى قضيتها مع الفريق وهى من أفضل فترات حياتي التدريبية ، وحققت نتائج إيجابية بعد توقف كورونا .

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة on time sport ، واجهنا ظلم تحكيمى كبير فى مباراة بيراميدز ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية وتقنية الفيديو فى نهائى الكونفدرالية لم تستخدم بشكل عادل وهدف الفري المغربي لمسة يد على المهاجم ، مضيفا بركان لعب بعنف شديد فى نهائى الكونفدرالية وكان هناك تحامل وظلم تحيكيمى كبير ولا بد من فائز فى النهائى وهو إنجاز رائع لفريق بيراميدز

وواصل الموسم الماضى كان بيراميدز قد حقق الفوز بنسبة 70% خلال قيادتى ولكن هناك صفقات الموسم الجديد تمكنه من المنافسة على البطولة وأتمنى أن يحقق أفضل النتائج الموسم الجاري ، وبيراميدز يبحث عن الصدارة ولكن عليه الصبر وتكوين فريق قوى للمنافسة، وينقص الفريق بعض الخبرات للمنافسة على الالقاب وسيكتسبها مع الوقت مضياف الأهلى والزمالك يمتلكان تاريخ كبير فى الوصول الى البطولات وشخصية البطل .

وتابع رمضان صبحي لاعب صغير فى السن ويتطور بسرعة والجميع ينتظر ماذا سيقدمه للنادى ولكنه قادر على مساعدة فريقه وزيادة القوة الهجومية ولا أحد يقدر على رفض ضم رمضان صبحي إلى النادى مضيفا صبحي سيضيف الكثير للفريق فى القوة الهجومية.

واستكمل أحمد فتحى لاعب مميز وقائد الأهلى وإمكانياته عالية ولديه خبرات كبيرة جدا ستضيف إضافة قوية إلى دفاعات بيراميدز وهناك فوارق كبيرة بين الفترة التى قضيتها مع بيراميدز وما بعدها ، مضيفا عبد الله السعيد وعلى جبر ومحمد حمدى ودونجا أكثر المشاركين معى فى المباريات وراضى عن الفترة التى قضيتها وجميع لاعبى بيراميدز قدموا كل ما لديهم خلال فترة وجودى

وأتم :"رحلت عن بيراميدز بقرار الإدارة وأحترم رؤيتهم وكنت إستهدف تحقيق الألقاب خلال فترتى مع بيراميدز ، مضيفا طلائع الجيش كان خصما عنيدا فى كأس مصر وخرجنا بركلات الترجيح فى غياب 8 لاعبين عن الفريق، وكنا نستحق نتيجة أفضل أمام الزمالك وأضعنا العديد من الفرص بجانب ركلة الجزاء