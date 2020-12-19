شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع الشاطر ورفض المدرب ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، كواليس حصله على توقيع إسلام الشاطر قبل أن ينضم اللاعب لصفوف الإسماعيلى ثم الأهلى، مشيرًا إلى إنه حصل على توقيع الشاطر وأصبح لاعبا في الزمالك حينها، إلا إن المدير الفنى الذى كان يتولى زمام القيادة وقتها رفض اتمام التعاقد، لافتًا إلى إن المدرب كان مصرى الجنسية.

أضاف سليم خلال تصريحاته فى برنامج زملكاوي مع الإعلامى طارق يحيى:" حصلت توقيع إسلام الشاطر وجاء بناء على ترشيح كرول المدير الفني وقتها ولكنه رحل وتولي مدرب مصر المسئولية بعده ولكنه رفض التعاقد مع إسلام الشاطر وبعدها انتقل اللاعب إلى الإسماعيلي، حتى انتقل فى النهاية إلى الأهلى".

إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبي السكندرى، ثم انتقل للإسماعيلي ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.