شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع الشاطر ورفض المدرب ضمه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، كواليس حصله على توقيع إسلام الشاطر قبل أن ينضم اللاعب لصفوف الإسماعيلى ثم الأهلى، مشيرًا إلى إنه حصل على توقيع الشاطر وأصبح لاعبا في الزمالك حينها، إلا إن المدير الفنى الذى كان يتولى زمام القيادة وقتها رفض اتمام التعاقد، لافتًا إلى إن المدرب كان مصرى الجنسية.
أضاف سليم خلال تصريحاته فى برنامج زملكاوي مع الإعلامى طارق يحيى:" حصلت توقيع إسلام الشاطر وجاء بناء على ترشيح كرول المدير الفني وقتها ولكنه رحل وتولي مدرب مصر المسئولية بعده ولكنه رفض التعاقد مع إسلام الشاطر وبعدها انتقل اللاعب إلى الإسماعيلي، حتى انتقل فى النهاية إلى الأهلى".
إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبي السكندرى، ثم انتقل للإسماعيلي ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.
خلال مسيرة الشاطر الكروية حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أى لاعب على مدار المواسم الماضية وهو التتويج ببطولة الدورى مع ثلاث فرق مختلفة، فتوج "الشاطر" بقلب الدوري العام مع الإسماعيلي موسم 2001- 2002، وحقق الدرع مع الزمالك موسم 2003- 2004"، كما فاز به أيضا للمرة الثالثة مع الأهلي من خلال تواجده داخل القلعة الحمراء منذ موسم 2005 وحتى 2009.
وحقق إسلام الشاطر رقمًا قياسيًا أيضا بعد تتويجه بـ20 بطولة مع أربعة أندية مختلفة، بدأ الشاطر ببطولتى الدورى2001-2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدورى موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي 2005، 2006، 2008 والدوري المصري 4 مواسم متتالية مع الأهلي أيضًا وكأس السوبر الأفريقي 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلي والسوبر المصري 2005، 2006، 2007 مع الأهلي، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصري 2009.
يملك إسلام الشاطر فى ذاكرته الكروية 4 مباريات لاتنسى على رأسها لقاء الإسماعيلي والأهلي الذي انتهى بنتيجة 4-4 في الدوري والذى كان سببا رئيسيا في تتويج الدراويش بالدوري، وانتصار الإسماعيلي 4-0 على الأهلي في دوري أبطال العرب، حيث سجل هدفاً وصنع آخر، ومباراة الأهلى والصفاقسى التونسى التى توج فيها المارد الاحمر بدوري الأبطال أفريقيا بهدف قاتل حيث قدم الشاطر نصف ساعة تاريخية فى تلك المباراة ، فضلا عن نهائى كأس مصر بين الاهلى وحرس الحدود حينما كان لاعباً فى الفريق الساحلى وقاد فريقه لخطف لقب الكأس من أنياب الاهلى .
وحتى بعد اعلانه قرار الاعتزال لم يبتعد إسلام الشاطر عن النجاح فلقد تفرغ للعمل الاعلامى ونجح فى إدارة حوارات ممتعة مع مشاهير الكرة المصرية بقناة الاهلى .
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