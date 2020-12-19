شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل سليم: أطالب الجميع بالتكاتف من أجل الزمالك.. ودعم باتشيكو مطلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يتمني التوفيق للنادي فى الفترة المقبلة خاصة وأن الزمالك أسرة ويجب على الجميع التكاتف من أجل مصلحة النادى، قائلاً: "حاليا الاستقرار مطلوب وانصح اللجنة المؤقتة بالاستعانة بخبراء الزمالك"، كما شدد على ضرورة حرص اللجنة على فرض حالة من الاستقرار المادى من أجل نجاح مهمتها.
وعن سبب إطلاق لقب الديناميو عليه فقال سليم خلال تواجده فى برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك: لقب الدينامو ارتبط بعد رئاستي للمكتب التتفيذي، مضيفًا أن جماهير الزمالك أطلقت عليه لقب مايسترو السلة أيضا عندما كان لاعبا.
وطالب نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، من الجميع مساندة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، موضحًا: "دعم باتشيكو أمر ضرورى ويجب عدم رحيله لان استمراره مع الفريق مهم، كما وجه سليم نصيحة للجنة المؤقتة بالاهتمام بقطاع الناشئين كي يدعمون الفريق الأول وتكوين فريق قوي من أنباء النادي.
من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويستضيف الزمالك الجولة كاملة "ذهابا وإيابا" في مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادي حيث تقام مباراة الذهاب يوم 23 ديسمبر الجاري ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفاري أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين وكيبينحو نومبي حكم رابع وكشف الإخطار الرسمى للكاف عدم وجود تقنية الفيديو التحيكيمة فى هذا الدور.
ويبدأ الزمالك تحت قيادة البرتغالي باتشيكو، غدا، السبت، الاستعداد لمواجهة جازيل بطل تشاد، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يصل الفريق التشادى إلى القاهرة، بعد غد، الأحد.
ويعمل الزمالك على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل خوض مباراة العودة بمجموعة من البدلاء في ظل حاجة الفريق إلى عناصره الأساسية في المواجهات المتتالية ببطولة الدورى الممتاز، وتأتى عودة تدريبات الزمالك غدا، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية اليوم عقب الانتهاء من لقاء بيراميدز، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل سليم: أطالب الجميع بالتكاتف من أجل الزمالك.. ودعم باتشيكو مطلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.