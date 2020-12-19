شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل سليم: ينبغي علي الجميع الدفاع عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك السابق، أنه يتمني التوفيق للنادي في الفترة المقبلة خاصة وأن النادي أسرة ويجب على الدفاع عنه ومساندته.
وعن سبب إطلاق لقب الديناميو عليه فقال سليم خلال تواجده في برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك: لقب الدينامو ارتبط بعد رئاستي للمكتب التتفيذي.
وأضاف، أن جماهير الزمالك أطلقت عليه لقب مايسترو السلة أيضا عندما كان لاعبا.
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