شكرا لقرائتكم خبر عن سليم يكشف سبب عدم انضمام إسلام الشاطر للزمالك قبل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك السابق، أنه حصل على توقيع إسلام الشاطر وأصبح لاعبا في الزمالك ولكن المدير الفني رفض التعاقد معه وكان المدير الفني في ذلك الوقت مصري.

وقال سليم خلال تواجده في برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك:«حصلت التوقيع وجاء بناء على ترشيح كرول المدير الفني وقتها ولكنه رحل كرول رحل وتولي مدرب مصر المسؤولية ولكنه رفض التعاقد مع إسلام الشاطر وبعدها انتقل الشاطر للإسماعيلي».