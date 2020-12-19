شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يُقيم محمد شريف «قناص الأهلي الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بأداء محمد شريف، لاعب النادي الأهلي بعد إنتهاء إعارته من إنبي خلال الموسم المنصرم. وقال قناص الأهلي السابق، إن محمد شريف سيحل الكثير من أزمة رأس الحربة التي عانى منها الفريق الأحمر خلال المواسم الماضية.
أضاف في تصريحات متلفزة، محمد شريف صاحب تحركات مميزة سواء داخل منطقة الجزاء أو داخلها، بالإضافة إلى تميزه للتسديد من خارج مربع العمليات.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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