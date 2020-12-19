شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك السابق يطالب اللجنة المؤقتة بالاستعانة بالخبراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك السابق، الجميع بالتكاتف من أجل مصلحة الزمالك. وقال سليم خلال تواجده في برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك: «حاليا الاستقرار مطلوب وأنصح اللجنة المؤقتة بالاستعانة بخبراء الزمالك». وأضاف أنه ينصح أيضا بالاستقرار المالي لنجاح اللجنة. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الزمالك السابق يطالب اللجنة المؤقتة بالاستعانة بالخبراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.