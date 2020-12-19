شكرا لقرائتكم خبر عن يونيون برلين يزيد من أوجاع بروسيا دورتموند بثنائية في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع فريق يونيون برلين فوزا صعبا من ضيفه بوروسيا دورتموند، 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليجا.

وتقدم يونيون برلين بهدف سجله تايوو أونيى في الدقيقة 57، وتعادل يوسوفا موكوكو لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 60، قبل أن يسجل مارفن فراديريتش هدف الفوز ليونيون برلين في الدقيقة78.

وأصبح الألماني يوسوفا موكوكو، المولود في الكاميرون، أصغر لاعب يسجل هدفا في البوندسليجا، حيث يبلغ 16 عاما و28 يوما متفوقا على فلوريان فريتز، لاعب باير ليفركوزن، الذي سجل هدفا هو يبلغ 17 عاما و34 يوما.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف بوروسيا دورتموند الذي توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع.