شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب بالعمى ويعيش بمنزل لا يليق.. قصة زميل الجوهري وحسن شحاتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الكابتن نهاد ندا، لاعب نادي الزمالك سابقا، قصة معاناته بعد اعتزاله ملاعب كرة القدم.

وقال نهاد ندا في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «احترفت في النجمة اللبناني والشارقة الإماراتي وحالياً بدون عمل وأعيش في مسكن لا يليق».

وأوضح: «زاملت في مسيرتي أحمد مصطفي ويكن حسين وأحمد رفعت وطه بصري والجوهري الكبير وعمر النور ونبيل نصير وحمادة إمام وفاروق جعفر وحسن شحاتة وكنت العب في مركز المدافع».

وتابع: «ولدت بالسعودية وجئت إلى مصر وانا في السادسة من عمري ولعبت للزمالك فقط في مصر وحاول عادل هيكل أن يجعلن العب للأهلي لكني رفضت».

وأشار إلى أنه احترف في لبنان بسبب ايقاف نشاط الكرة في مصر بسبب نكسة 67 وأنه لعب مباراة ودية في لبنان وحصل منه على هدية 100 دولار.

وأتم أنه اعتزل كرة القدم بسبب مشكلة في العين أدت إلى العمى وانه لم يطلب من أحد أية مساعدات لأنه يرفض هذا الأمر.