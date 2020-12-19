شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: بيراميدز خطر على الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن دخول بيراميدز أشعل سوق الدوري المصري في الصفقات بين اللاعبين وأدي إلى زيادة أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه للغاية.

وقال حمزة في ستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «وجود بيراميدز له شييء إيجابي بأنه أسعل المنافسة على لقب الدوري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنافسة لم تعد بينهما فقط بل دخل في صراع كبير معهما».

وأضاف: «الشييء السلبي لبيراميدز هو تسببه في ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مرعب للغاية وهذا خطر على الكرة المصرية».