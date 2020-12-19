شكرا لقرائتكم خبر عن أنتي تشاشتيتش: أحمد فتحي سيدعم دفاعات بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنتي تشاشتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز السابق، إن تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي، قائد الأهلي السابق، سيفيد الفريق دفاعيا خلال الفترة المقبلة خاصة في البطولات الأفريقية.
وأكد المدرب الكرواتي، أن أحمد فتحي سيمنح لاعبي بيراميدز خبرات كبيرة بجانب عبدالله السعيد وشريف إكرامي، كونهما أصحاب مشوار طويلا داخل القارة السمراء والدوري المصري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر أنتي تشاشتيتش: أحمد فتحي سيدعم دفاعات بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.