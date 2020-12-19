شكرا لقرائتكم خبر عن أنتي تشاشتيتش: أحمد فتحي سيدعم دفاعات بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنتي تشاشتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز السابق، إن تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحي، قائد الأهلي السابق، سيفيد الفريق دفاعيا خلال الفترة المقبلة خاصة في البطولات الأفريقية.

وأكد المدرب الكرواتي، أن أحمد فتحي سيمنح لاعبي بيراميدز خبرات كبيرة بجانب عبدالله السعيد وشريف إكرامي، كونهما أصحاب مشوار طويلا داخل القارة السمراء والدوري المصري.