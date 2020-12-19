شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز السابق: الأهلي هو الفريق الأقوى في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنتي تشاشتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز السابق، إنه من خلال مواجهات الأهلي والزمالك خلال الموسم الماضي، تبين لي أن الأهلي هو الفريق الأقوي خاصة في ظل أدائه الفني المتميز وخلو سجله من الهزائم.
أضاف في تصريحات متلفزة، أن الأهلي كان هو الفريق الأحق بالفوز ببطولة الدوري الممتاز.
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الوضع في مصر
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اصابات
124,280
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تعافي
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وفيات
7,041
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