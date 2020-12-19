ديوجو نجم ليفربول: أبذل قصارى جهدي للعودة في أقرب وقت

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرتغالي ديوجو جوتا، نجم ليفربول، رسالة طمأنينة لجماهير الريدز، بشأن إصابته، التي تعرض لها خلال مباراة ميتيلاند، بدوري أبطال أوروبا، وأبعدته عن مباراتي فولهام وتوتنهام بالبريميرليج.
وقال جوتا في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: أتلقى حاليًا الدعم من الجميع، الأمر لا يكون سهلا عندما تصبح مجرد مشجع، ولا يمكنك فعل أي شيء لمساعدة الفريق في الملعب. وأضاف: لكنني أبذل قصارى جهدي للعودة في أقرب وقت ممكن، الأمور تسير على ما يرام، ولكن إصابات الركبة دائما ما تكون معقدة.
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الوضع في مصر
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اصابات
124,280
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تعافي
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