شكرا لقرائتكم خبر عن جوتا «الجولدن بوي» داخل كتيبة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول، جائزة لاعب الشهر داخل صفوف الريدز، للمرة الثانية على التوالي. وسطع نجم جوتا مع ليفربول خلال نوفمبر الماضي، حيث سجل 5 أهداف، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كانت سببًا في احتلال الريدز لصدارة ترتيب البطولة الأولى، وتأهله لدور الـ16 في البطولة الثانية. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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