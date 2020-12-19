هجوم ناري من شوبير علي ابوريدة بعد تعيين أحمد مجاهد علي رأس اللجنة الثلاثية

شن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

وقال شوير في تريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر": " أول أمس وصل خطاب للجنة الأولمبية يفيد بأنه سيتم تعديلاً سيجري علي اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة وتقليص عدد اعضاها الي ثلاثة فقط".

وأضاف شوبير: " بعد عدة ساعات وصل

خطاب أخر بتوقيع فاطمة سامورا يوضح انه سيتم تعيير اللجنة بالكامل وهو دليل علي أن هناك ايادي حفية تدخلت لتعيير قرار الفيفا".

وتابع شوبير: " ليس من المنطقي ان يتم تعيين أحد المسئولين القدامي، لقد رحلنا جميعاص وتقدمنا باالستقالة من اتحاد الكرة بعد خروح المنتخب من بطولة كأس الامم الافريقية الاخيرة في

مصر، كيف يتم تعيين أحد الوجوه القديمة، هذا يؤكد تدخل هاني ابو ريدة من أجل تعديل خطاب الفيفا".

وأكمل نائب رئيس الجبلاية السابق: " الطبيعي ان يعود عمرو الجنايني لممارسة مهامه في اتحاد الكرة، وكان علي الفيفا أن يستشير المسئولين في مصر مثلما حدث عند تعيين اللجنة الخماسية، الدولة بالتاكيد سيكون لها قرار بخصوص ماحدث".

وعن امكانية تجميد النشاط الرياضي بدعوي وجود تدخل حكومي قال شوبير: " احنا بنجترم قانون بلدنا، لو أن هناك من يري نفسه أكبر من القانون يبقي نقفلها أفضل".