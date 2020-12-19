مورينيو يسخر من يورجن كلوب بعد فوزه بجائزة الافضل في 2020

شن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير هجوماً نارياً علي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد فوزه بجائزة افضل مدرب لعام 2020.

وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الانجليزية: " أعتقد أن الفرصة الوحيدة امام هانزي

فليك هي ان يتوج مع بايرن ميونخ ببطولتين او ثلاثة أخرين ، ربما اذا توج بسبعة القاب فقد يفوز بالجائزة".

واضاف مورينيو: " فليك انه مسكين، عليه ان يعثر علي بطولتين او ثلاثة

للفوز بها، انه فقط فاز بخمسة بطولات، دوري ابطال اوروبا ، الدوري الالماني، كأس المانيا، السور الألماني، السوبر الأوروبي، خمسة بطولات من بينها البطولة الأهم علي الإطلاق".

وكان يورجن كلوب قد توج بالجائزة علي حساب فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني والذي قاد الفريق البافاري لتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا في نسخته الاخيرة.