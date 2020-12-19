اخبار الجزائر | الفوضى تُغضب مدرب شبيبة القبائل!

أعرب يوسف بوزيدي، المدير الفني لنادي شبيبة القبائل الجزائري عن إستيائه الشديد من الظروف الصعبة التي عاشها الفريق خلال الأيام الأخيرة.

وقال بوزيدي للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة :”صراحة عشت أوقات عصيبة بسبب عدم تمكني من ضبط مخطط الإعداد للمباراة أمام جمعية الشلف بالدوري المحلي ثم نادي الدرك من النيجر الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور الأول من كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، نتيجة التخبط الإداري”.

وتغلب شبيبة القبائل على مضيفه جمعية الشلف 2 / صفر اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري الجزائري محققُا بذلك انتصاره الأول هذا الموسم.

وأضاف :”رغم أننا فزنا على الشلف إلا أنني كنت أود أن نلعب هذه المباراة أول أمس الأربعاء أو أمس الخميس، حتى نتمكن من السفر في ظروف مُريحة إلى النيجر ونسمح للاعبين من استعادة لياقتهم استعدادًا للمواجهة في بطولة الكونفيدرالية”.

وأردف :”حتى مخطط سفرنا إلى النيجر تمت مراجعته ثلاث مرات، كان يفترض أن نسافر سويًا مع بعثة نادي وفاق سطيف الذي سينتقل إلى تشاد على متن طائرة خاصة، لكن اليوم قيل لي مجددًا أن هذا غير ممكن وسنطير إلى مدينة الدار البيضاء المغربية غدًا السبت وسنبقى هناك بالمطار لنحو ثمان ساعات ثم سنسافر إلى نيامي عاصمة النيجر”.

وأوضح بوزيدي، أن الضحايا في مثل هذه الظروف هم المدرب واللاعبين غير أنه أكد أنه واثق من قدرة فريقه في العودة بنتيجة إيجابية من النيجر.