محمد شريف: الاهلي يستهدف دوري ابطال افريقيا للمرة العاشرة

أكد محمد شريف مهاجم فريق الأهلي المصري، أن هدف فريقه هو مواصلة الانتصارات والحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت تصريحات شريف، عقب المباراة التي تغلب فيها فريقه على غزل المحلة 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية للدوري المصري، حيث سجل اللاعب هدفين في المباراة.

وقال شريف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب اللقاء، إن الأهلي يسعى دائمًا لتحقيق الانتصارات بغض النظر عن هوية المنافس، مؤكدًا أن الفوز منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل السفر إلى النيجر ومواجهة فريق سونيديب في الأدوار المؤهلة لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية التي يحمل فريقها لقبه.

وأضاف شريف أنه يبذل قصارى جهده ليمثل إضافة جديدة للفريق، مؤكدًا أن التوفيق حالفه في الهدفين اللذين سجلهما في مباراة اليوم.

وتابع أن فريقه كان الأفضل في اللقاء، خاصة في الشوط الثاني منه، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز في بداية الموسم وحصد النقاط في كل مباراة.

وأوضح أنه كلاعب محترف جاهز للمشاركة في أي مركز يراه الجهاز الفني، خاصة أن الفريق لديه طموحات كبيرة بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، سواء على الصعيدين القاري أو المحلي.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة والتي استضافها ستاد القاهرة في 27 نوفمبر الماضي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد ست نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على سيراميكا كليوباترا وأسوان صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.