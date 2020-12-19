وهران يكسر سلسلة تعادلاته في الدوري الجزائري بفوز متأخر على وداد تلمسان

صعد مولودية وهران وسريع غليزان إلى المركز الثالث في منافسات الدوري الجزائري للمحترفين بعد فوزهما على وداد تلمسان وأهلي شباب برج بوعريريج 2/1 و1/صفر، على الترتيب، ضمن مباريات اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الرابعة من البطولة المحلية التي شهدت كذلك فوز شبيبة القبائل لأول مرة هذا الموسم على مضيفه جمعية أولمبي الشلف 2 / صفر.

وكسر مولودية وهران بهذا الفوز سلسلة تعادلات في أول ثلاث جولات من الموسم، ليرفع رصيده لـ 6 نقاط، وهو نفس رصيد سريع غليزان، ليتخلفا بفارق أربع نقاط عن وفاق سطيف المتصدر، ونقطة واحدة عن مولودية الجزائر الوصيف.

وتعادل وهران في الجولة الافتتاحية 1/1 مع نصر حسين داي، وفي الجولة الثانية سقط في التعادل السلبي أمام شبيبة القبائل، وخلال الجولة الثالثة عاد ليسقط في التعادل الإيجابي 1/1 مع أولمبي المدية.

وكاد الفريق يتعرض للخسارة أمام وداد تلسمان، حيث تأخر بهدف في أول أربع دقائق، إلا أنه استطاع قلب التأخر إلى فوز قاتل في الدقائق الخمس الأخيرة.

وتقدم علي أميري لوداد تلمسان من ركلة حرة في الدقيقة الرابعة، وعدل محمد أمين إزماني النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وفي الدقيقة 84 سجل “كمال حميدي” هدف وهران الثاني.

وفي مباراة أخرى، أهدى أمين شاذلي، ثلاث نقاط ثمينة لفريقه سريع غليزان بعدما سجل له هدف الفوز في الدقيقة 49 من المباراة التي جمعته بمضيفه شباب أهلي برج بورعريرج الذي يبقى في المركز قبل الأخير بنقطتين.

بدوره حقق شبيبة القبائل انتصاره الأول في الموسم، بفضل فوزه على مضيفه جمعية أولمبي الشلف 2 / صفر، ليرفع الفريق رصيده إلى 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لمنافسه.

سجل رضا بن سايح، ورزقي حمروني من ركلة جزاء هدفي شبيبة القبائل في الدقيقتين 52 و69 على الترتيب.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا السبت، علما بأن وفاق سطيف المتصدر تغلب على ضيفه نجم مقرة 2 / صفر، أمس الخميس، في افتتاح المرحلة الرابعة.

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