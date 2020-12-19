شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يصعد لممتاز قدم الصالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كسب فريق الوحدة للعبة كرة قدم الصالات فريق الشهيد بنتيجة 1/7، ضمن دورة الصعود لأندية الدرجة الأولى، وضمن فرسان مكة الصعود للدوري الممتاز.

هذا وسيواصل فريق الوحدة مبارياته إذ سيواجه فريق منيف غداً (السبت) في دور نصف النهائي ضمن دورة الصعود الأولى لكرة قدم الصالات بالمنطقة الشرقية.

من جهته عبر المشرف على فريق الوحدة نبيل حامد صعيدي عن سعادته بتأهل فريقه لدوري الممتاز، مشيداً بروح وإخلاص اللاعبين وسعيهم لتحقيق الانتصارات والظهور بالمستوى الفني الرائع في دورة الصعود الحالية، مشيداً بعمل الجهازين الفني والإداري والاهتمام من قبل إدارة النادي، مشيراً إلى أن الفريق نجح في الصعود للدوري الممتاز.

من جانبه أهدى اللاعب علي قاسم الصعود للدوري الممتاز للإدارة الوحداوية، مبيناً أن ما تحقق نتاج عمل الجهازين الإداري والفني وزملائه اللاعبين متمنياً أن تتواصل الانتصارات في ما تبقى من مباريات دورة الصعود الأولى لكرة قدم الصالات المقامة بالمنطقة الشرقية.