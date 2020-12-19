ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المحلة.. وقائمة الهدافين بعد تألق محمد شريف

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا مستحقا على ضيفه غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية الأهلي، محمد شريف "هدفين"، محمود كهربا.

وبذلك اعتلى المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، فيما تراجع المحلة للمركز السادس عشر بنقطة واحدة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على غزل المحلة:

1- الأهلي - المركز الأول - 6 نقاط.

2- سيراميكا كليواباترا - المركز الثاني - 6 نقاط.

3- أسوان - المركز الثالث - 6 نقاط.

4- الزمالك - المركز الرابع - 4 نقاط.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس - 4 نقاط.

6- وادي دجلة - المركز السادس - 4 نقاط.

7- إنبي - المركز السابع - 3 نقاط.

8- الإسماعيلي - المركز الثامن - نقطيتن.

9- سموحة - المركز التاسع - نقطيتن.

10- الجونة - المركز العاشر - نقطيتن.

11- المصري - المركز الحادي عشر - نقطيتن.

12- طلائع الجيش - المركز الثالث عشر - نقطة واحدة.

13- بيراميدز - المركز الرابع عشر - نقطة واحدة.

14- الإنتاج الحربي - المركز الخامس عشر - نقطة واحدة.

15- البنك الأهلي - المركز السادس عشر - نقطة واحدة.

16- غزل المحلة - المركز السابع عشر - بنقطة واحدة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - بدون نقاط.

18- مصر للمقاصة - المركز الثامن عشر - بدون نقاط.

وعلى صعيد الهدافين، رفع الثنائي محمود كهربا ومحمد شريف رصيدهما لهدفين في صدارة الترتيب.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري:

محمود كهربا لاعب الأهلي برصيد هدفين.

محمد شريف لاعب الأهلي برصيد هدفين.

مصطفى محمد لاعب الزمالك برصيد هدفين.

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد هدفين.

شريف عادل محمد دابو لاعب سيراميكا برصيد هدفين.

شادي حسين لاعب سيراميكا برصيد هدفين.

صلاح آمين لاعب وادي دجلة برصيد هدفين.

هيثم مصطفى لاعب أسوان برصيد هدفين.

والتر بواليا لاعب الجونة برصيد هدفين.

محمود شبانة لاعب أسوان برصيد هدف.