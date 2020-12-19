محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس أحمد مجاهد: انتخابات اتحاد كرة القدم المصري 31 يناير 2021 اتحاد الكرة يُطالب بإعادة مباراة منتخب الشباب مع تونس مازن مرزوق يُعلن عبر الخليج 365 استقالته من رئاسة لجنة المسابقات رسمياً.. "فيفا" يُعلن التشكيل الجديد للجنة التي ستدير اتحاد الكرة الأهلي يمطر شباك المحلة بثلاثية ويعود لصدارة ترتيب الدوري "كاف" يُعلن طاقم تحكيم لقاء بيراميدز أمام الاتحاد الليبي بالكونفدرالية المقاولون العرب لمصراوي: لا توجد إصابات بكورونا في صفوفنا إنبي يهزم المقاصة في الدوري المصري رسميًا .. إلغاء مباراة مصر وتونس رسميا.. شالكه يعلن إقالة مدربه مانويل بوم أحمد حجازي يعرب عن غضبه عبر تويتر موسيماني يحدد بديل صفقة سيرينو في الأهلي

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الخميس.. الأهلي يعود لصدارة الدوري.. والتشكيل الجديد للجنة التي ستدير اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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