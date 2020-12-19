اتحاد الكرة يُطالب بإعادة مباراة منتخب الشباب مع تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:
قدّم جمال محمد علي، رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليًا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجًا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس، مطالبًا بإعادة المباراة.
وأرسل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم الجمعة، احتجاجًا مماثلاً باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبًا إعادة المباراة للأسباب نفسها.
وكان من من المفترض إقامة مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام نظيره التونسي وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق.
وكان اتحاد الكرة، قد أعلن في وقت سابق من اليوم إخطار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، لهم بأن نتيجة مباراة تونس ومصر في تصفيات دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا، ما تزال محل دراسة وليس معنى أنها تقام تحت مظلة اتحاد شمال أفريقيا أن الموضوع أُغلق نهائياً، لمزيد من التفاصيل.
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