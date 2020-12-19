اتحاد الكرة يُطالب بإعادة مباراة منتخب الشباب مع تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:

قدّم جمال محمد علي، رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليًا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجًا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس، مطالبًا بإعادة المباراة.

وأرسل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم الجمعة، احتجاجًا مماثلاً باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبًا إعادة المباراة للأسباب نفسها.

وكان من من المفترض إقامة مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام نظيره التونسي وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن في وقت سابق من اليوم إخطار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، لهم بأن نتيجة مباراة تونس ومصر في تصفيات دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا، ما تزال محل دراسة وليس معنى أنها تقام تحت مظلة اتحاد شمال أفريقيا أن الموضوع أُغلق نهائياً، لمزيد من التفاصيل.