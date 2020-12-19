جمال محمد علي: ننتظر شفاء عدد من لاعبي منتخبنا قبل المباراة القادمة

أكد جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أن هناك تحسن كبير في حالة لاعبينا المصابين بفيروس كورونا وحالة

الكابتن ربيع ياسين مدرب الفريق.

وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي

يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الفحوصات الأخيرة اثبتت تحسن تحاليل واشعة كافة اللاعبين والكابتن ربيع ياسين".

وتابع:"من المنتظر شفاء عدد من لاعبي منتخبنا قبل المباراة القادمة".