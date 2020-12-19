أكد جمال محمد علي، رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أن هناك تحسن كبير في حالة لاعبينا المصابين بفيروس كورونا وحالةالكابتن ربيع ياسين مدرب الفريق.
وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي
وتابع:"من المنتظر شفاء عدد من لاعبي منتخبنا قبل المباراة القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر جمال محمد علي: ننتظر شفاء عدد من لاعبي منتخبنا قبل المباراة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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