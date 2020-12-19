انتقد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، تطبيق الحكام المصريين تقنية الفار في مباريات الدوري المصري وخاصة في الفترة الماضية.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبروان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار : "مصر لم تطبق تقنية الفار حتى الآن
وتابع:"لا يتم بث الاعادات أمام الجماهير ولكن يقوموا ببث ردود أفعال اللاعبين، ومصر لن تنجح في تطبيق تلك التقنية ومصر البلد الوحيدة التي تعترض على الفار".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال ساخرًا: مصر لم تطبق الفار حتى الآن.. ما يحدث مهزلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.