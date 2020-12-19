قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إن الاتحاد المغربي والتونسي واتحادات شمال أفريقيا لها كلمة رنانة في قرارت الاتحاد الأفريقي "كاف" وآخرالدلائل إقامة السوبر الأفريقي في قطر.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه
وتابع:"منتخب الشباب ضحية عدم اتخاذ اتحاد الكرة المصري قرارات حاسمة".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: مصر مش مسيطرة في كاف.. ومنتخب الشباب كان الضحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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