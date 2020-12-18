شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: عودة المعارين أثر إيجابيًا على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لديه العديد من الإيجابيات هذا الموسم أبرزها عودة المعارين ومشاركتهم في المباريات بشكل تدريجي.
وقال كمونة في «ستاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «الأهلي نجح في الاستحواذ بشكل جيد إلى جانب بدء الهجمات من خط الدفاع بشكل مميز وحتي الوصول إلى مرمي المنافس وهذا يأتي عن طريق نقل الكرات بشكل سريع».
وأضاف: «الأهلي سجل هدف من خلال 21 نقلة بين اللاعبين وهذا يضرب خط دفاع المنافس بشكل سهل والأهلي ما يميزه نقل الكرة كثيرا والاستحواذ».
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