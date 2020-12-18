وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الإسكواش الدولية.. ويهنئ «دسوقي» باللقب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور ختام بطولة الإسكواش الدولية للرجال، والتي استضافتها مصر في الفترة 13-18 ديسمبر الجاري بمشاركة 32 لاعب من المصنفيين على العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 ألف دولار.
وجاءت المباراة النهائية مصرية خالصة حيث جمعت بين اللاعب على فرج المصنف الأول على العالم، واللاعب فارس دسوقي، وانتهت بفوز دسوقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وأكد الدكتور أشرف صبحي نجاح مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى في ظل التحديات الراهنة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.
وهنأ الوزير لاعبي مصر في الإسكواش على الأداء المعهود منهم، وفوزهم بألقاب البطولات الدولية التي يشاركون بها، والحفاظ على تربعهم على عرش الإسكواش العالمي، مشيداً باللجنة المنظمة لبطولة بلاك بول الدولية للإسكواش، والقدرة على نجاح البطولة على مختلف الأصعدة.
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