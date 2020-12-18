شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: موسيماني مدرسته الاستحواذ والسرعة فى نقل الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، طريقة لعبه مختلفة ويحب مدرسة الاستحواذ والسرعة في نقل الكرة.

وقال حمزة في «ستاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «موسيماني مختلف عن فايلر فهو يرغب في الاستحواذ على الكرة في الجانب الهجومي من خلال الرباعي الأمامي وفكره في نقل الكرة بشكل سريع وضرب دفاعات الخصم من خلال الكرات القصيرة».

وأضاف: «المكسب دائما يمنح المدير الفني الثقة والاستمرارية هذا الفارق بين موسيماني وباتشيكو والبرتغالي له أخطاء كثيرة بسبب التشكيل والتغييرات الخاطئة».