شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: ما حدث مع منتخب الشباب فضيحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومقدم برنامج زملكاوي عبر قناة نادي الزمالك الرسمية؛ استيائه مما يحدث مع منتخب الشباب.
وقال يحيى عبر برنامجه: «ما حدث من اللجنة الطبية بشمال أفريقيا مع منتخب الشباب أمر غير مقبول».
وتابع قائلا: «ما حدث مع منتخب الشباب فضيحة واللجنة ادعت أن هناك تضارب في مسحة لاعب من منتخب مصر وبالتالي قرروا إلغاء المباراة».
واختتم: «أيه اللي بيحصل ضد منتخب الشباب أنتوا قتلتوا حلم جيل كامل للاعبي منتخب الشباب وما حدث غير مقبول ويجب أن يكون هناك وقفة معاهم».
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