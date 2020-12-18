شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مسابقات «كاف» تزف خبر سار لمنتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن نتيجة مباراة تونس ومصر في تصفيات دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا، لا تزال محل دراسة، وليس معنى أنها تقام تحت مظلة اتحاد شمال أفريقيا أن الموضوع أغلق نهائيًا.

وشددت اللجنة في خطاب مرسل لكافة الأطراف بما فيها الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الكاف يراجع الموضوع بشكل شامل، ولم يغلق ولم يعتد بنتيجة انسحاب المنتخب المصري واعتباره منهزمًا للمباراة الثانية على التوالي.

وأشارت إلى أنه سيتم مراجعة كافة الإجراءات المتخذة، ورفعها للجان العليا بالاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار نهائي فيما يخص تلك المباراة.